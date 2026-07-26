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Культура

Елену Ваенгу и сотню фанатов «Ленинграда» лишили VIP‑мест без предупреждения

Mash: зрителей концерта «Ленинграда» переселили с дорогих мест на дешевые
Максим Блинов/РИА Новости

На концерте группы «Ленинград» в Пскове у более чем 150 зрителей, среди которых была певица Елена Ваенга, возникли проблемы с размещением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Поклонники купили билеты категории SuperVIP, которые включали места под шатром со столиками, едой и напитками стоимостью 55 тыс. рублей. Но в день выступления выяснилось, что этих мест не будет: фанатов переселили на площадки более дешевой категории за 15 тыс. рублей, где уже собралась большая толпа.

Mash утверждает, что Елена Ваенга с друзьями тоже оказались в этой ситуации. Их разместили в зоне VIP Light, и они были недовольны несоответствием купленных билетов реальным условиям.

Зрители утверждают, что потратили на билеты от 200 до 500 тыс. рублей. С учетом расходов на дорогу и проживание, общие потери оказались еще больше.

В соцсетях коллектив «Ленинград» заявил, что ответственность несут организаторы, и добавил, что музыкантам до сих пор не выплатили гонорар. Организаторы согласились вернуть деньги, объяснив отмену SuperVIP требованиями безопасности.

По данным СМИ, некоторые пострадавшие планируют подать в суд на компанию «Шоу кэмп».

Ранее сообщалось, что концерт Анны Седоковой сорван из-за пустого зала.

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