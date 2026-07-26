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Культура

«Вывез Роузи в Геленджик»: фанаты подозревают, что Стэйтем отдыхает в России

Поклонники Джейсона Стэйтема шутят, что актер отдыхает на Черном море
jasonstatham/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники Джейсона Стэйтема заподозрили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что голливудский актер проводит отпуск в России, а точнее, на Черноморском побережье.

Поводом для обсуждений в соцсетях стали свежие фото Стэйтема с супругой Роузи, которые проводили отдых на яхте. В комментариях пользователи шутливо спорят, какой курорт выбрал кумир — Геленджик или Анапу. Однако сам актер не раскрывал локацию отдыха, ограничившись снимками.

«Замечательный мужик, вывез Роузи в Геленджик», «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край», «Однажды я качал пресс в воде, с тех пор она пресная», — шутят под постом.

Активность русскоязычной аудитории в аккаунтах Стэйтема остается стабильно высокой: практически под каждым постом собираются сотни комментариев на русском языке.

В прошлом году британский актер поделился снимком, как занимается каратэ. В комментариях многие россияне начали писать фейковые цитаты артиста. Среди интернет-пользователей России популярен мем, в котором приписывают якобы философскую цитату этому актеру.

Стэйтема также стал героем мема, в котором запрещает людям ходить в туалет.

Ранее возлюбленная Джейсона Стетхэма в бикини снялась с актером в море.

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