Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Marvel раскрыла, кто станет новой Черной Пантерой после кончины Боузмана

Актер Дэвид Джонссон сыграет сына Т'Чаллы в новом фильме о Черной Пантере
Lounis Tiar/Global Look Press

Компания Marvel Studios объявила на Comic‑Con, что роль новой Черной Пантеры исполнит Дэвид Джонссон, который сыграет принца Т'Чаллу II, сына Т'Чаллы.

Сюжет фильма расскажет о взрослении наследника вакандского престола. Зрители впервые увидели юного Т'Чаллу II в картине «Черная пантера: Ваканда навеки». Он является сыном Т'Чаллы и Накии, которую сыграла Лупита Нионго.

Режиссер Райан Куглер снова возьмется за работу над фильмом. К проекту присоединятся Летиша Райт, которая сыграет роль младшей сестры короля Т'Чаллы Шури, и Уинстон Дьюк — вновь воплощающий М'Баку. Фильм выйдет 15 декабря 2028 года.

После кончины Чедвика Боузмана, сыгравшего Т'Чаллу в первом фильме, роль супергероя в сиквеле перешла к Шури. В фильме «Черная пантера: Ваканда навеки» именно она стала новой Черной Пантерой. Боузмана не стало в 2020 году, в возрасте 43 лет, от рака толстой кишки, когда работа над продолжением была в самом разгаре.

«Черная пантера» остается важной франшизой в киновселенной Marvel. Премьера фильма состоялась в 2018 году, и он заработал $1,3 млрд по всему миру. Картина стала первым супергеройским фильмом, выдвинутым на «Оскар» за лучший фильм. Лента получила три награды: за дизайн костюмов, работу художника-постановщика и оригинальную музыку.

Сиквел «Черная пантера: Ваканда навеки» вышел в 2022 году и заработал $859 млн. Номинация Анджелы Бассетт (королева Рамонда) на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана стала первой в истории номинацией для актрисы из фильма Marvel.

Ранее сообщалось, что Райан Гослинг принимает мантию Призрачного Гонщика у Кейджа.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Боль после удаления зуба — не всегда норма. Когда нужно бежать к врачу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!