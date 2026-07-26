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Культура

Квартира Варум дважды оказалась под угрозой принудительной продажи в США

SHOT: певица Варум дважды спасала жилье в США от продажи с молотка из-за долгов
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Певица Анжелика Варум едва не лишилась квартиры в США из-за коммунальных долгов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Апартаменты площадью 122 кв. м. находятся в жилом комплексе Aventi at Aventura, построенном в 2001 году. Для Майами дом уже не считается новым: ему требуется капитальный ремонт, включая замену лифтов, труб и кондиционеров. Варум приобрела квартиру в январе 2021 года за $345 тыс. Сейчас аналогичное жилье в этом комплексе оценивается примерно в $750 тыс. Ежегодный налог на недвижимость составляет $5,8 тыс. долларов, а взносы в ТСЖ (Товарищество собственников жилья) — $700.

Как утверждает Telegram-канал, в июле 2024 года из-за проблем с оплатой коммунальных услуг на квартиру певицы наложили арест. Это заблокировало возможность продажи жилья и ухудшило ее кредитную историю. Однако Варум смогла погасить долг до суда — в течение 6–12 месяцев. Она выплатила $5,3 тыс., включая штраф и пени. В январе 2025 года ограничения с квартиры сняли.

В октябре 2025 года ситуация повторилась из-за долга в $6 тыс. SHOT отмечает, что Варум внесла платеж через три месяца. По словам источников, певица поспешила с оплатой, опасаясь, что ТСЖ пойдет в суд и ее квартиру выставят на торги.

Ранее Анжелика Варум «спрятала» коттедж в Майами за 33 млн рублей.

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