Никита Высоцкий пожалел о не сказанных отцу словах: «Он мне снится»

Сын Высоцкого Никита признался, что сейчас слушал бы отца во всем

Актер и режиссер, сын артиста Владимира Высоцкого Никита в день памяти отца пожалел о не сказанных ему словах. Никиту Высоцкого цитирует aif.ru.

По словам режиссера, день кончины отца он помнит хорошо — ему тогда было уже 16 лет.

«К отцу у меня личные вопросы остались. Я бы ему хотел что-то сказать, что недосказал в жизни», — делится Никита Высоцкий.

Он добавил, что откровенного разговора не случилось, потому что никто не ожидал, что артиста так рано не станет.

«Я бы ему сказал, насколько он мне важен и дорог. Слушал бы его во всем, что бы он ни сказал. Он мне снится иногда, но я молчу, не спрашиваю ни о чем. А сам стараюсь продлить сон, чтобы только бы не проснуться. Только бы это ещеё какое-то время было вот так, рядом с ним», — рассказывает Высоцкий-младший.

25 июля 1980 года Владимира Высоцкого не стало в возрасте 42 лет. Проститься с ним на Ваганьковское кладбище пришли десятки тысяч людей несмотря на то, что официальные СМИ о кончине звезды молчали: в Москве проходили Олимпийские игры.

Ранее в России открыли новый памятник Высоцкому.