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Культура

Худрука театра «Особняк» проводили в последний путь аплодисментами

В Петербурге простились с Дмитрием Поднозовым
ВайТ Медиа

В Санкт-Петербурге простились с артистом и художественным руководителем театра «Особняк» Дмитрием Поднозовым. Об этом сообщает aif.ru.

Прощание проходило на площадке драматического театра. Двери зала, где был установлен гроб худрука, оставались открытыми на протяжении четырех часов — с 10:00 до 14:00. Друзья и коллеги несли к гробу цветы.

По окончании траурной церемонии Дмитрия Поднозова в последний путь аплодисментами. После прощания состоялась кремация усопшего.

Дмитрия Поднозова не стало 20 июля. Последние полгода артист боролся с раком легких. Поднозов известен не только выдающимися театральными ролями, но и участием в сериалах «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор» и многих других. Творческий путь актера, который иронично называл себя «некрасивым и старым», — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Джим Керри высказался о кончине режиссера «Маски».

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