Памела Андерсон откровенно высказалась о свадьбе сына: «Он больше не мой»

Канадская и американская актриса Памела Андерсон откровенно высказалась о свадьбе своего сына Дилана Джаггера Ли с Паулой Брусс после девятилетнего романа. Новое интервью звезды изданию People цитирует Hello.

Пара связала себя узами брака 26 июня на церемонии.

«Так много чувств, что это как бы застает врасплох, даже несмотря на то, что мы все живем не зависимой друг от друга жизнью. Я подумала: «Ох, Дилан больше не мой». Но они с Паулой созданы друг для друга», — рассуждает Андерсон.

По словам актрисы, у пары сейчас заканчивается медовый месяц, а сама она ждет, когда станет бабушкой.

«Я уже живу жизнью настоящей бабушки, не так ли? Я всегда в своем саду. Единственное, чем я пока не занимаюсь, — это вязанием или вышивкой», — посмеялась она.

Памела Андерсон вышла замуж за барабанщика Mötley Crüe Томми Ли в 1995 году после шести недель знакомства. Пара развелась в 1998 году, в браке родилось двое сыновей — Брэндон и Дилан.

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