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Культура

Галустян тайно женился на молодой визажистке: «Счастливы и планируют общих детей»

Комик Михаил Галустян женился на молодой возлюбленной в конце июня 2026 года
Екатерина Чеснокова/РИА Новости/lilyakiose/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Михаил Галустян связал себя узами брака с 35-летней визажисткой Лилией Киосе. Об этом сообщили kp.ru друзья артиста.

Роман Михаила и Лилии начался еще три года назад: они познакомились в Китае на съемках шоу «Сокровища императора», где Киосе работала визажистом. По словам близких к паре источников, Галустян влюбился практически с первого взгляда и сейчас называет избранницу «самой большой любовью своей жизни».

О намерении узаконить отношения свидетельствовало помолвочное кольцо на руке Лилии. Украшение из белого золота 750-й пробы с бриллиантом оценили в 3–5 миллионов рублей.

«Да, Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют детей», — рассказали близкие шоумена.

Перед встречей с Галустяном Лилия была замужем за артистом мюзикла «Шахматы» Андреем Федоровым. Она уже давно работала в индустрии: делала макияж для известных телешоу.

Осенью прошлого года Лилия зарегистрировала ИП, начав с торговли хлебом и кондитерскими изделиями. Недавно она сменила название на «ИП Лилия Галустян».

Сам Галустян в прошлом году расстался с Викторией Штефанец. Они объявили о разводе без взаимных претензий.

Ранее Галустян с избранницей навестили страдающую от боли Бузову.

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