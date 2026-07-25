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Культура

Соловьев и Боня обсудили создание платформы для жалоб россиян

Соловьев предложил Боне создать совместный проект для обращений граждан
Пелагия Тихонова/Евгений Биятов/РИА Новости

Блогерша Виктория Боня и телеведущий Владимир Соловьев начали работать над созданием совместной платформы, на которой россияне смогут оставлять жалобы на проблемы в своих регионах. Об этом она рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Виктория, добрый день! Владимир обсудил с VK и «Макс» создание платформы для обращений граждан — мы готовы взяться за ее разработку», — говорится в скриншоте сообщения, которое Боне прислали представители Соловьева.

По словам Бони, еще весной, когда у них с Соловьевым произошел конфликт, она предложила его команде создать подобную платформу.

Блогерша обратилась к своим подписчикам с вопросом, какой платформой им было бы удобно пользоваться. При этом Боня отметила, что сама не зарегистрирована в «Макс» из-за иностранного Apple-ID.

В одном из своих эфиров телеведущий назвал Боню «потрепанной шалавой» из-за ее публичных высказываний, а та в ответ анонсировала коллективный иск об оскорблении женщин. После Соловьев публично извинился перед Боней, объяснив свои высказывания «излишней эмоциональностью». При этом он заявил, что «70% женоненавистников — это женщины».

Ранее Соловьев отказался извиняться перед Мелони.

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