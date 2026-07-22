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Культура

Песня Владимира Высоцкого прозвучала в эфире британского радио

Песня Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» прозвучала в эфире радио в Британии
Галина Кмит/РИА Новости

Жители Шотландии услышали песню советского певца Владимира Высоцкого «Баллада о вольных стрелках» в эфире радио 3TFM. Об этом сообщил радиоведущий Эл Маккей в соцсетях.

Помимо песни Высоцкого, в плейлисте передачи радиостанции также прозвучали композиции Пола Маккартни, Клиффа Ричарда, Мелиссы Этеридж, групп Rolling Stones, Bon Jovi и Fleetwood Mac.

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве и стал одним из самых известных бардов советской эпохи. Широкую популярность ему принесли авторские песни и стихи, которые он исполнял сам.

Как актер кино Высоцкий запомнился зрителям ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии». В его фильмографии также десятки других картин, включая «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил».

В 1960 году Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ и затем служил в Театре на Таганке. Там он исполнил ключевые роли в спектаклях «Гамлет», «Жизнь Галилея», «Пугачев», «Вишневый сад» и «Преступление и наказание».

Ранее на Украине демонтировали мемориальную доску Высоцкому.

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