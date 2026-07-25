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Культура

В Польше пытаются отсудить вывезенные с Украины исторические картины

В Польше заявили права на картины, вывезенные из Львовского музея на Украине
Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Две картины из собрания Львовского исторического музея могут остаться в Польше из-за претензий наследников князей Любомирских. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Это «Портрет Роксоланы» XVI века и «Портрет юноши», который написал польский художник XIX века Алоизий Рейхан. Картины вывезли с территории Украины на время боевых действий, чтобы сохранить их. Сейчас портреты представлены в музее Среднего Поморья в Слупске, на севере Польши.

Адвокат наследников княза Анджея Любомирского (1862 — 1953 гг.) Мацей Обрембский попросил окружной суд запретить передачу картин украинской стороне до окончания разбирательства. Истцы утверждают, что произведения ранее принадлежали семейной коллекции Любомирских и должны находиться на территории Польши.

Во Львовском музее настаивают, что работы входят в государственный фонд Украины, а в соседнюю страну их отправили исключительно на время российско-украинского конфликта.

Похожий конфликт возникал в 2024 году на выставке в Варшаве. Тогда представители Украины успели досрочно вернуть спорные произведения во Львов, после чего суд отказался вводить ограничения.

Ранее экс-премьер Польши отдал украинский орден в музей Волынской резни.

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