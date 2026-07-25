Умер режиссер «Маски» Чак Рассел

Американский кинорежиссер Чак Рассел, известный по фильму «Маска», скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщил портал Hollywood Reporter со ссылку на супругу режиссера.

По данным издания, Рассел умер в своем доме в Сан-Диего. Жена режиссера обнаружила его без сознания и вызвала службу спасения, но прибывшие медики не смогли вернуть его к жизни. Причина смерти пока неизвестна.

Чак Рассел посвятил кинематографу более 40 лет. Его режиссерским дебютом стал фильм «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна», который переосмыслил франшизу и собрал больше, чем первые две части вместе взятые. В 1988 году он снял культовый фильм ужасов «Капля». Рассел получил международное признание благодаря блокбастеру «Маска» с Джимом Керри. Работа над визуальными эффектами принесла фильму номинацию на «Оскар».

Позже Рассел снял боевики «Стиратель» с Арнольдом Шварценеггером и «Царя скорпионов» с Дуэйном Джонсоном. Среди его последних работ — фильмы «Я есть гнев» с Джоном Траволтой, «Джунгли», «Райский город» с Траволтой и Брюсом Уиллисом, а также ремейк «Ведьминой доски» в 2024 году.

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