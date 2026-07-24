Эмили Блант заговорила на русском почти без акцента

Актрисе Эмили Блант в новом фильме Стивена Спилберга «День разоблачения» пришлось говорить по-русски. В картине, которая появилась в сети на днях, 43-летняя артистка говорит на русском почти без акцента.

В этой сцене Блант спорит на кухне со своим партнером и незаметно для себя переходит на незнакомый язык.

«Да, я в порядке, просто голова болит, я не выспалась. Нью-Йорк, не знаю, может быть нам стоит там попробовать? Или в Чикаго?» — рассуждает она по-русски, пока мужчина пытается понять, что происходит.

Известно, что Блант самостоятельно выучила и произнесла русские выражения, отказавшись от использования технологий искусственного интеллекта.

По сюжету телеведущая Маргарет Фэрчайлд (Блант) оказывается способна вступить в контакт с инопланетной цивилизацией. Из-за этого она оказывается замешана в международном скандале, который может окончиться крупнейшим сливом секретных данных спецслужб.

Недавно кинокритик Павел Воронков рассказал, как фильм перекликается со спилберговскими «Близкими контактами третьей степени» и другими картинами Спилберга.

Ранее Стивен Спилберг высказался об НЛО.