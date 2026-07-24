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Культура

Солист «Пиццы» об обучении ИИ на песнях группы: «Должны мне авторские платить ежемесячно»

Солист «Пиццы» Приказчиков потребовал авторские за обучение ИИ на его песнях
Арина Антонова/РИА Новости

Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков заявил «Газете.Ru», что ему должны платить авторские за обучение ИИ на его песнях.

По признанию артиста, он негативно относится к внедрению новых технологий в творчество. Сам Приказчиков не прибегает к использованию нейросетей в создании музыки и считает несправедливым, что на его трудах бесплатно обучают ИИ.

«Я не использую ИИ. Отношусь отвратительно. Я осуждаю как автор. Но в то же время я осознаю, что мы уже в этой реальности и ничего с этим не поделаешь. Владельцы этих ИИ-программ обучают их на каких-то композициях. Конкретно одна из них — Suno — обучена на около 19-ти наших композиций. Я думаю, что они должны мне авторские платить ежемесячно. Я не знаю, как, но это идея очень хорошая», — заявил фронтмен группы «Пицца».

За последний год использование ИИ в музыке резко возросло. Многие российские артисты обращаются к нейросетям не только при создании нового творческого материала, но и записывают дуэты с виртуальными исполнителями. Одним из первых фит с ИИ-певицей выпустил Дима Билан. А летом этого года популярность набрал трек «Шадэ» от By Индия, Xcho и Мота, который раскритиковали из-за ИИ-припева.

Ранее лейбл Димы Билана и Zoloto раскритиковал законопроект о развитии технологий искусственного интеллекта в России.

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