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Культура

Джон Бон Джови прервал концерт со словами «Мне больно» и ушел со сцены

В Нью-Йорке музыкант Бон Джови прервал концерт из-за плохого самочувствия
Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский музыкант Джон Бон Джови внезапно прервал свой концерт в Мэдисон-сквер-Гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Daily Mail.

64-летний артист 23 июля проводил восьмое из девяти шоу подряд на площадке в рамках тура своей группы Bon Jovi «Forever». После исполнения хита «Livin' On A Prayer» певец объявил, что не может продолжать.

«Извините, мне больно и я не могу показать вам класс», — сказал он, по словам очевидцев.

Затем музыкант призвал посетителей не выбрасывать билеты.

«Просто придержите их, мы придумаем, как перенести встречу», — пообещал Бон Джови.

Джерри Брейден, ведущий подкаста музыканта, написал в социальной сети X, что рокер борется с инфекцией носовых пазух.

Ранее сообщалось, что в США посетитель рок-концерта упал с балкона во время выступления и не выжил.

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