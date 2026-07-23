Протеже Киркорова о скандальной шутке Водонаевой: «Не все поняли»

Протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова вступилась за телеведущую Алену Водонаеву, которую раскритиковали за спорное высказывание о детях. Артистку цитирует Popcake.

Недавно во время экскурсии на лодке в Майами Водонаева попросила свою подругу «выбросить ребенка за борт» — всю поездку малыш плакал. Позже блогерша объяснила, что ее фраза была ироничной, и сделала замечание родителям, которые берут маленьких детей в места, где тем сложно спокойно себя вести.

«Думаю, она просто хотела пошутить, но не все поняли этот юмор», — размышляет певица.

По словам Марго, родителям стоит самостоятельно оценивать способность ребенка вынести людные экскурсии и прогулки.

«Расстраивает, когда кто-то плачет и портит настроение и себе, и окружающим. Действительно, не везде стоит тащить за собой деток», — заключила Марго.

Ранее протеже Киркорова рассказала об опыте использования приложений для знакомств.