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Культура

Протеже Киркорова рассказала об опыте использования приложений для знакомств

Певица Марго пожаловалась, что на сайтах знакомств к ней относятся скептически
Пресс-служба ТНТ

Протеже Филиппа Киркорова Марго Овсянникова рассказала об опыте использования для знакомств. Откровениями певица поделилась с изданием Popcake.

По словам артистки, в юном возрасте дейтинговые сервисы действительно обеспечивали ей свидания, но после роста популярности мужчины стали более скептически относиться к Марго — они не верили, что девушка действительно может сидеть в таких приложениях.

При этом опыт дейтинга Марго понравился. Хотя супруга ей в приложениях найти не удалось, она не отчаивается — по словам певицы, ее подруга познакомилась с будущим супругом в социальных сетях.

В июне Margo призналась, что Филипп Киркоров советовал ей сделать пластику. По словам артистки, коллега предлагал ей ринопластику и познакомил с хорошим российским хирургом, который оперирует за границей. Исполнительница уточнила, что речь идет не о Тимуре Хайдарове. Она не запомнила имя специалиста.

Ранее Марго сообщила, что снимает стресс стрельбой.

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