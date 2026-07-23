Прилучный раскрыл, чему учит сыновей: «Плакать можно»

Актер Павел Прилучный в интервью «Газете.Ru» раскрыл, чему учит своих сыновей — 13-летнего Тимофея и 3-летнего Микаэля.

По словам Прилучного, тема ответственности обязательна в его диалогах с детьми.

«Про силу, но только в связке с головой. А фразу «будь мужиком, не ной» я никогда не скажу. Это убивает и никак не помогают в становлении мужчины. Хочу, чтобы оба моих сына знали: плакать и признавать слабость можно, это не делает человека слабым и бессильным. Это делает живым. Я хочу, чтобы мои дети самостоятельно сделали выбор, а не прибегали к шаблонам», — говорит он.

4 июля 2026 года состоялась премьера пятого сезона «Мажора». В центре внимания снова оказались Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Полное интервью с Павлом Прилучным — читайте здесь.

Ранее Прилучный рассказал об участии в сериале «Мажор» и своих взглядах на мужские принципы.