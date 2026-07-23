Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя: «Он не имеет права на ошибку»

В интервью Павел Прилучный поразмышлял в интервью с «Газетой.Ru» о характере своего героя Игоря Соколовского из сериала «Мажор» и провел параллель с западными супергероями.

«Он выживает при любых обстоятельствах, и у него есть свой моральный кодекс. Западный супергерой — очень часто это посланник судьбы. А наш — человек, который не имеет права на ошибку. У него нет возможности не сделать — и это по‑нашему! Пройти через боль и «надо», но обязательно сделать. Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — объяснил актер.

Прилучный также добавил, что и сам запрос на «своего» героя в России отличается от западного.

«Там хотят верить в идею и создают себе идеального кумира. В России же все по‑другому. Мы не верим в идеальную картинку, мы верим в человека. Наш зритель хочет видеть всю картину героя: как он оступается, ошибается, боится, но поднимается, идет вперед несмотря ни на что», — поделился артист.

4 июля 2026 года состоялась премьера пятого сезона «Мажора». В центре внимания снова оказались Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Полное интервью с Павлом Прилучный — читайте здесь.

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