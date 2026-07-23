Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Прилучный объяснил, в чем сила русского супергероя: «Он не имеет права на ошибку»

Актер Павел Прилучный заявил, что русский супергерой не спасает мир ради галочки
Пресс-служба сериала «Мажор»

В интервью Павел Прилучный поразмышлял в интервью с «Газетой.Ru» о характере своего героя Игоря Соколовского из сериала «Мажор» и провел параллель с западными супергероями.

«Он выживает при любых обстоятельствах, и у него есть свой моральный кодекс. Западный супергерой — очень часто это посланник судьбы. А наш — человек, который не имеет права на ошибку. У него нет возможности не сделать — и это по‑нашему! Пройти через боль и «надо», но обязательно сделать. Он не спасает мир ради галочки, он спасает своих. Собирая себя по кускам, с разбитым носом и в грязной рубашке», — объяснил актер.

Прилучный также добавил, что и сам запрос на «своего» героя в России отличается от западного.

«Там хотят верить в идею и создают себе идеального кумира. В России же все по‑другому. Мы не верим в идеальную картинку, мы верим в человека. Наш зритель хочет видеть всю картину героя: как он оступается, ошибается, боится, но поднимается, идет вперед несмотря ни на что», — поделился артист.

4 июля 2026 года состоялась премьера пятого сезона «Мажора». В центре внимания снова оказались Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Полное интервью с Павлом Прилучный — читайте здесь.

Ранее сообщалось, когда выйдет 5-й сезон сериала «Мажор» и что от него ждать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!