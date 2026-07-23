«Тишина, где никто не дышит»: Прилучный раскрыл главный маркер идеальной сцены

Актер Павел Прилучный в интервью «Газете.Ru» рассказал, по какому внутреннему маркеру определяет, что сцена получилась по-настоящему сильной.

«Тишина на площадке. Но не та, где все ждут «стоп, мотор». А та, где никто не дышит. И мурашки бегут по спине, как у зрителя. Если я вышел из кадра и начинаю анализировать, как сыграл, значит — это провал. А если у меня комок в горле, то на 100 % попал. Правильная сцена не обсуждается, она проживается», — поделился артист.

По словам Прилучного, именно это ощущение «прожитой» сцены, а не отрепетированной, и становится главным показателем удачной работы.

4 июля 2026 года состоялась премьера пятого сезона «Мажора». В центре внимания снова оказались Игорь Соколовский (Павел Прилучный) и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Полное интервью с Павлом Прилучный — читайте здесь.

Ранее Прилучный рассказал о «страшных» съемках в «Холопе 3».