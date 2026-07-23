Звезда «Универа» рассказала об изменениях в отношениях с мужем после участия в реалити-шоу

Актриса Анна Хилькевич на концерте VAVAN рассказала «Газете.Ru», что ее отношения с мужем претерпели изменения после участия в различных реалити-шоу. По ее словам, они повзрослели.

Звезда «Универа» призналась, что совместные съемки в проектах действительно влияют на взаимоотношения в паре. Хилькевич подчеркнула, что им с супругом это пошло на пользу.

«Наверное, наши отношения еще больше повзрослели, потому что ты более осознанно начинаешь относиться к себе, видишь себя со стороны по отношению к мужу. То есть я увидела какие-то новые его грани, и мое сердечко еще больше раскрылось», — рассказала актриса.

Недавно Хилькевич вместе с мужем победили в шоу «Ставка на любовь», а до этого они участвовали в проекте «Большой куш». По признанию актрисы, в их паре именно она является инициатором и соглашается на новые авантюры, но супруг ее всегда поддерживает.

«У нас вообще по жизни так — я газую, а муж тормозит. Но он тоже очень любит играть, поэтому поддерживает мой дух авантюризма, костер, который я постоянно зажигаю», — отметила Хилькевич.

Ранее сообщалось, что звезда «Универа» увезла дочь из России.