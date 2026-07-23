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Культура

«Смешарики» покоряют не только кино, но и книжные полки

В России вышла официальная новеллизация фильма «Смешарики: Сквозь Вселенные»
«Махаон»

Официальная новеллизация полнометражного игрового фильма «Смешарики: Сквозь Вселенные» поступила в продажу 23 июля 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе издательства АСТ-Азбука.

Автором литературной адаптации стала писательница Мария Якунина. Над изданием работали ответственный редактор Мария Бутковская и руководитель редакционной группы Надежда Сергеева.

В центре сюжета — дуэт Кроша и Ежика. Их дружба становится опорой в ситуации, когда привычные подсказки не работают, а решение нужно принимать немедленно. В книге узнаваемая интонация мира «Смешариков» сочетается с научной фантастикой, космическим экшеном и загадкой на границе двух реальностей.

Новеллизация станет первой в серии «Смешарики. Махаон», посвященной новому фильму. До конца года планируется выпустить 23 книги, включая раскраски и развивающие материалы. Общий тираж серии превысит 30 тыс. экземпляров.

Выпуск книги приурочен к кинопремьере, которая состоится 6 августа 2026 года. Актеры Надежда Михалкова и Александр Устюгов сыграли в проекте родителей. Также в каст вошли: Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков и другие артисты. Сценаристом выступил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, известный по произведениям и их экранизациям из серии «Дозоров».

Ранее россияне начали массово «прокачивать» мозг.

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