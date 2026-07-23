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Культура

Звезда «Реальных пацанов» оправдал поступок Лепса в Витебске

Актер Селиванов сравнил поведение Лепса в Витебске с экспериментами Мейерхольда
Личный архив Владимира Селиванова

Актер Владимир Селиванов, выступающий под творческим псевдонимом VAVAN, заявил, что в поведении певца Григория Лепса на концерте в Витебске «нет ничего преступного». Его слова передает «Пятый канал».

Недавно в сети завирусился ролик, как Лепс во время выступления публично сплюнул на сцену. Многие зрители и местные жители сочли поведение артиста неприемлемым.

Селиванов отреагировал на ситуацию с юмором и не увидел в поступке Лепса ничего предосудительного.

«Я думаю, что это нормально. Главное — не поскользнуться на том, что выплюнул. <…> Ничего в этом преступного нет. Прикольно, и все обсуждают», — заявил VAVAN.

При этом артист признал, что на сцене должна быть определенная граница дозволенного. Однако он отметил, что иногда нарушение норм становится художественным приемом.

«Наверное, мой педагог сказал бы, что это сценическая грязь, которую не нужно выносить на сцену. Но вспомним Мейерхольда, который однажды выступал обнаженным. То, что считалось грязью, стало приемом», — поделился Селиванов.

Ранее звезда «Реальных пацанов» вступился за Катю Лель в конфликте с фанатами.

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