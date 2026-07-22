Самый богатый блогер устроил «гиковскую» свадьбу

Популярный YouTube‑блогер Мистер Бист (MrBeast, настоящее имя Джимми Дональдсон) женился на своей избраннице — контент‑мейкере Тее Буйсен. Об этом сообщает People.

На камерном торжестве присутствовали около 70 близких людей. Неделю гости наслаждались отдыхом и развлечениями, совмещая их с праздничными мероприятиями. Саму церемонию провел друг семьи, имеющий право регистрировать браки.

Первый танец пары прошел под хит «Die With a Smile» Леди Гаги и Бруно Марса. Гостей угощали разнообразными блюдами: суши, говядиной вагю, рыбой и морковным тортом — любимым десертом Теи. Вечер продолжился под живую музыку, а затем все переместились в главный дом, где, по словам невесты, все свелось к уютным «гиковским» забавам — настольным и карточным играм.

Несмотря на свою популярность, Мистер Бист предпочел не устраивать публичную свадьбу. На мероприятии не было съемочных групп, только профессиональный фотограф.

«Я хотел, чтобы этот день был о нас и наших близких, а не о контенте. Хотелось просто насладиться моментом», — поделился блогер.

Теперь пара планирует сделать «неделю для близких» традицией, собираясь с родными и друзьями хотя бы раз в год.

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