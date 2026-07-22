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Культура

Маск пообещал «исторически точный» фильм по «Одиссее»

Илон Маск пообещал создать исторически точный фильм по «Одиссее» в ответ Нолану
Universal Pictures

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что генератор видео на базе искусственного интеллекта (ИИ) Grok Imagine создаст полнометражный фильм по поэме Гомера «Одиссея». Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Маска, созданный ИИ фильм будет исторически точным и максимально соответствовать художественному замыслу греческого автора. Он добавил, что до конца года представит свой ответ режиссеру Кристоферу Нолану.

До этого Маск раскритиковал трейлер «Одиссеи». Он назвал Нолана червем, который «пресмыкается» для получения «Оскара» и добавляет в свои произведения элементы, соответствующие воук-политике (идеям социальной справедливости). Предприниматель считает, что режиссер оскверняет древнегреческого поэта Гомера своей экранизацией.

В феврале Маск заявил, что выбор темнокожей актрисы Лупиты Нионго на роль Елены Троянской, которую Гомер описывал светловолосой, связан с попыткой Нолана добиться признания на премиях.

Ранее Нолан защитил супергеройские франшизы.

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