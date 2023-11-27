Кристофер Нолан защитил супергеройские франшизы

Режиссер Кристофер Нолан защитил от критики голливудские супергеройские франшизы. Об этом кино он поговорил с Associated Press.

Автор «Оппенгеймера» и «Темного рыцаря» заявил, что оригинальные авторские фильмы важны, но есть нужда и в блокбастерах, развивающих уже существующие киновселенные.

«В Голливуде всегда есть баланс. Есть авторитетные названия, за которыми аудитория вернется в кинозал и получит еще больше желаемого. Они всегда были важной частью экономики Голливуда, они платят за съемки и дистрибуцию остальных фильмов. Но всегда должно быть и уважение к тому, что аудитория желает чего-то новенького», — сказал Нолан.

По словам Нолана, одно из больших удовольствий похода в кино — это увидеть трейлер к фильму, о котором вы никогда не слышали, или к фильму, о жанре которого не подозревали.

«Здоровая экосистема Голливуда — это всегда баланс между этими двумя вещами», — заключил он.

В сентябре Мартин Скорсезе заявил, что кино надо спасать от супергеройских франшиз.

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