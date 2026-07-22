«Отмененный» в РФ экс-участник группы Centr купил жилье в США за 52 млн рублей

«База»: рэпер Slim купил квартиру в Майами за 52 млн рублей после отъезда из РФ

Рэпер Slimus (Слим, бывший участник группы Centr) приобрел жилье в США и теперь планирует жить в Америке на постоянной основе. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Как утверждает Telegram-канал, квартира куплена в ипотеку и находится в жилом комплексе The Atrium at Aventura. Она оформлена на Слима и его жену.

Согласно налоговым документам, стоимость жилья составляет $642,3 тыс., а ежегодный налог превышает $10,8 тыс. Это около 866 тыс. рублей, не считая выплат по ипотеке, страховки и других расходов.

Рэпер переехал в США из-за проблем с концертной деятельностью в России. В 2024 году три из пяти запланированных выступлений не состоялись. Тогда Slim продал свою московскую квартиру на Беговой за 31 млн рублей, хотя рыночная стоимость была не менее 40 млн рублей.

Сейчас, говорит «База», Слим готов приезжать в Россию только для частных мероприятий при условиях: гонорар — 2 млн рублей, дорога из Майами и обратно, бронирование номера в пятизвездочном отеле и обеспечение питания. Вся необходимая аппаратура также должна быть предоставлена организаторами.

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