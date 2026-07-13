Татьяне Лазаревой арестовали счета в России

Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала четыре банковских счета телеведущей Татьяне Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной блокировки счетов стала неуплата налогов. У Лазаревой есть долг перед ФНС в размере 48 тысяч рублей с 2024 года. Как отмечает Mash, с 2025-го размер суммы начал увеличиваться в связи с начислением пеней.

Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

В марте 2026-го Лазареву снова заочно приговорили к семи годам колонии.

Ранее Татьяну Лазареву обвинили в пропаганде ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди детей.