Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Алексей Воробьев был вынужден продать особняк рядом с Ди Каприо со скидкой 20 %

SHOT: актер Алексей Воробьев снизил цену на особняк в Голливуде до $1,6 млн
mr.alexsparrow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актер Алексей Воробьев продал свой особняк в Голливудских Холмах за 125 млн рублей (около $1,6 млн — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, чтобы найти покупателя, цену пришлось снизить на 20%. Осенью прошлого года виллу выставляли на продажу за $2 млн.

Воробьев купил этот дом в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за $1,765 млг . Испанский особняк площадью около 237 кв.м. находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Рядом живут Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето. В доме две спальни, две ванные комнаты и гараж на две машины.

SHOT сообщает, что сразу после покупки дом стали сдавать в аренду, получая доход около $8 тыс. в месяц. Однако вложения не окупились. Воробьев также получил штраф в размере $518 за нарушение правил пожарной безопасности.

При этом Алексей Воробьев продолжает владеть недвижимостью в США. В 2021 году он купил еще один дом, еще более дорогой, за $2,924 млн, оформив ипотеку. Весной этого года артист снова взял кредит, заложив жилье. Сейчас артист живет в этом доме с женой.

Ранее Киркоров продал особняк за $100 ради получения гражданства США.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!