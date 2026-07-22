Алексей Воробьев был вынужден продать особняк рядом с Ди Каприо со скидкой 20 %

Актер Алексей Воробьев продал свой особняк в Голливудских Холмах за 125 млн рублей (около $1,6 млн — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, чтобы найти покупателя, цену пришлось снизить на 20%. Осенью прошлого года виллу выставляли на продажу за $2 млн.

Воробьев купил этот дом в 2021 году вместе с продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за $1,765 млг . Испанский особняк площадью около 237 кв.м. находится в престижном районе Лос-Анджелеса. Рядом живут Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето. В доме две спальни, две ванные комнаты и гараж на две машины.

SHOT сообщает, что сразу после покупки дом стали сдавать в аренду, получая доход около $8 тыс. в месяц. Однако вложения не окупились. Воробьев также получил штраф в размере $518 за нарушение правил пожарной безопасности.

При этом Алексей Воробьев продолжает владеть недвижимостью в США. В 2021 году он купил еще один дом, еще более дорогой, за $2,924 млн, оформив ипотеку. Весной этого года артист снова взял кредит, заложив жилье. Сейчас артист живет в этом доме с женой.

Ранее Киркоров продал особняк за $100 ради получения гражданства США.