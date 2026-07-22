Объяснения Гайдуляна лишь разозлили фанатов BTS: «Не надо оправдываться — надо извиняться»

Фандом BTS призвал Гайдуляна извиниться за слова про ЧМ, а не искать оправдания

Актер Андрей Гайдулян оказался в центре скандала из-за высказываний о развлекательных номерах в перерыве Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Woman.ru.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гайдулян резко высказался о шоу в перерыве футбольного матча, использовав грубую формулировку про «тараканий цирк» в перерыве ЧМ. К публикации он приложил фотографию с выступлением группы BTS.

Эта фраза была воспринята фанатами южнокорейского бойз-бэнда как прямое оскорбление артистов. Однако в следующем видео актер подчеркнул, что не имеет претензий ни к BTS, ни к другим исполнителям (Шакире, Джастину Биберу и другим), которые выступали на мероприятии.

Он пояснил, что раздражение было связано с «коммерциализацией» спортивного события: он хотел видеть футбол, а не шоу, типичное для Супербоула.

Однако попытка Гайдуляна сгладить конфликт лишь продлила волну критики. Фанаты сочли, что Гайдулян не принес «нормальных извинений», а продолжает оправдываться.

«Прежде чем открывать рот в сторону BTS, сначала ответьте на один вопрос: а чего добились вы? <...> Чтобы с таким высокомерием рассуждать о людях, которых знает весь мир»; «Нормально извиниться? Нет. Продолжать цирк? Да»; «Опозорился и пытается исправить ситуацию шутками», — написали в комментариях.

Ранее звезде «Универа» пришлось оправдываться перед фанатами BTS.