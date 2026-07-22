Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Объяснения Гайдуляна лишь разозлили фанатов BTS: «Не надо оправдываться — надо извиняться»

Фандом BTS призвал Гайдуляна извиниться за слова про ЧМ, а не искать оправдания
Кадр из видео/Соцсети

Актер Андрей Гайдулян оказался в центре скандала из-за высказываний о развлекательных номерах в перерыве Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает Woman.ru.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Гайдулян резко высказался о шоу в перерыве футбольного матча, использовав грубую формулировку про «тараканий цирк» в перерыве ЧМ. К публикации он приложил фотографию с выступлением группы BTS.

Эта фраза была воспринята фанатами южнокорейского бойз-бэнда как прямое оскорбление артистов. Однако в следующем видео актер подчеркнул, что не имеет претензий ни к BTS, ни к другим исполнителям (Шакире, Джастину Биберу и другим), которые выступали на мероприятии.

Он пояснил, что раздражение было связано с «коммерциализацией» спортивного события: он хотел видеть футбол, а не шоу, типичное для Супербоула.

Однако попытка Гайдуляна сгладить конфликт лишь продлила волну критики. Фанаты сочли, что Гайдулян не принес «нормальных извинений», а продолжает оправдываться.

«Прежде чем открывать рот в сторону BTS, сначала ответьте на один вопрос: а чего добились вы? <...> Чтобы с таким высокомерием рассуждать о людях, которых знает весь мир»; «Нормально извиниться? Нет. Продолжать цирк? Да»; «Опозорился и пытается исправить ситуацию шутками», — написали в комментариях.

Ранее звезде «Универа» пришлось оправдываться перед фанатами BTS.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июля. Новый главком ВСУ, возврат денег жертвам мошенников и фейковый Wi-Fi
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!