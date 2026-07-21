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Культура

В Большой театр хотят пускать вдвое больше зрителей

Гергиев анонсировал удвоение вместимости Большого театра
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Вместимость Большого театра планируется увеличить более чем в два раза, заявил его глава Валерий Гергиев. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Гергиева, сейчас главный театр страны одновременно может принять около 2,6 тысячи зрителей, но в ближайшее время его смогут посещать разом 5-6 тысяч человек.

«Работа над этим идет. Это будет в какой-то степени даже революционным», — поделился генеральный директор БТ.

Аналогичным образом ранее была расширена вместимость Мариинского театра в Санкт-Петербурге — с 1,7 тысячи до 6 тысяч зрительских мест. Гергиев выразил надежду, что в Большом театре удастся не только повторить, но и превзойти этот показатель. Сейчас разница между БТ и Мариинкой по вместимости достигает почти 2,5 раза.

Глава Большого театра добавил, что за последние годы в репертуар добавили 35 новых спектаклей и одноактных балетов, назвав это «огромным объемом» проделанной работы.

Ранее в Большом театре прокомментировали новость о госпитализации Гергиева.

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