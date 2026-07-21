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Культура

Новая работа звезды «Секса в большом городе» вызвала скандал в Нью-Йорке

Республиканцы усомнились в способности актрисы Никсон выбирать судей
Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новая работа американской актрисы Синтии Никсон вызвала скандал в Нью-Йорке. О том, как республиканцы усомнились в ее способности выбирать судей, сообщило агентство Fox News.

Никсон недавно назначили членом Комиссии по судебным назначениям штата Нью-Йорк. Члены этой комиссии могут проверять, оценивать и рекомендовать губернатору кандидатов на должности судей Апелляционного суда, который является высшей судебной инстанцией штата. Всего членов комиссии 12, из них четверо обязаны не иметь адвокатской лицензии и юридического образования, в их число и вошла Никсон.

Актрису выдвинул главный судья Апелляционного суда Нью-Йорка Роуэн Уилсон, она будет исполнять свои полномочия безвозмездно до 30 апреля 2030 года. Республиканцы отреагировали на это с иронией — ряд консервативных СМИ теперь шутит, что артистка получила право отбирать высших судей штата, потому что играла адвоката Миранду Хоббс в сериале «Секс в большом городе».

В частности, назначение осудили сенатор штата Нью-Йорк Энтони Палумбо и конгрессмен Майкл Лоулер.

Представители самой комиссии и ее председатель Элизабет Файн поддержали назначение и напомнили, что Никсон десятилетиями активно участвует в общественной жизни Нью-Йорка. Они уверены, что участие звезды укрепит комиссию благодаря разнообразию жизненного опыта и взглядов, что полностью соответствует конституции штата.

Ранее Синтии Никсон исполнилось 60.

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