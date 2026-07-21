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Культура

Коллега рассказал о болезни ушедшего актера «Глухаря»

Актер Шилин: Юрий Чигров перед кончиной боролся с раком
DIXI-TV

Коллега актера Юрия Чигрова Алексей Шилин рассказал о болезни, с которой боролся артист перед кончиной. Шилина цитирует aif.ru.

«Печально… У Чигрова был рак 4 стадии», — сказал собеседник издания.

По словам Шилина, он работал с Чигровым в начале 1970-х годов в Экспериментальном театре Союзконцерта у Геннадия Юденича.

«Поговорили, вспоминали прошлое», — рассказывает актер о последней встрече с коллегой.

Юрия Чигрова не стало 20 июля на 78-м году жизни. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1976 году, был артистом Московского экспериментального театра-студии под руководством Юденича. Снялся в 34 проектах, среди которых сериалы «Cлед», «Глухарь» и «Адвокат», фильмы «Хоккейные игры», «Бессонница», «Частица Вселенной» и другие.

Ранее не стало актера и худрука театра «Особняк» Дмитрия Поднозова.

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