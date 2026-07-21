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Культура

Книги Айзека Азимова и Агаты Кристи вошли в список летнего чтения

Минпросвещения РФ включило книги Азимова и Кристи в списки внеклассного чтения
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Минпросвещения РФ обновило списки литературы для внеклассного чтения. Как сообщает ТАСС, в летний список для российских школьников вошли несколько произведений зарубежных авторов.

Так, список пополнился книгами «Конец вечности» Айзека Азимова, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Овод» Этель Лилиан Войнич, «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома, «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, «Солярис» Станислава Лема, «Мартин Иден» Джека Лондона, «Последний дюйм» Джеймса Олдриджа, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Золотой жук» Эдгара По, «Огнем и мечом» Генрика Сенкевича, «Пусть танцуют белые медведи» и «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Ульфа Старка, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда.

Списки созданы в рамках формирования единого образовательного пространства и проведения мероприятий, способствующих развитию школьных библиотек и повышению интереса детей к чтению. В Минпросвещения назвали оставление списков важным шагом к тому, чтобы образование было одинаково качественным по всей России - от Калининграда до Владивостока.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета.

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