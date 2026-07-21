У дочери звезды «Друзей» нашли редкую форму рака

У дочери актрисы Лорен Том нашли остеосаркому

laurentom9000/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У дочери звезды сериала «Друзья» Лорен Том нашли редкую форму рака. Новым постом 64-летняя американская актриса поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Том опубликовала несколько фотографий своей 25-летней дочери Элли и рассказала, что девушке диагностировали тяжелое заболевание.

«Это моя прекрасная дочь Элли. В настоящее время она борется с остеосаркомой (раком костей), и мы с семьей делаем все возможное, чтобы помочь ей вылечиться», — написала артистка.

Лорен Том не стала рассказывать о том, какие именно прогнозы относительно диагноза дают врачи.

«Нам предстоит долгий путь», — добавила она.

В «Друзьях» Лорен Том сыграла Джули — избранницу главного героя Росса Геллера (Дэвид Швиммер).

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