Директора Пьера Нарцисса госпитализировали после конфликта с матерью певца из-за наследства

Директора Пьера Нарцисса Сергея Дворцова госпитализировали в Москве после конфликта с матерью певца. Продюсер рассказал «Газете.Ru», что потерял сознание посреди улицы.

По словам Дворцова, у него зафиксировали предынфарктное состояние на фоне стресса.

«Я выехал на работу, после съемки вышел и потерял сознание. Кто-то из прохожих вызвал скорую, очнулся я уже в карете скорой помощи, когда меня везли в больницу, собственно, где я сейчас нахожусь. У меня упало давление, сейчас меня прокололи, сделали кардиограмму. В общем, если по диагнозу, это тахикардия. Пульс был практически за 130, то есть это уже практически предынфарктное состояние», — поделился Дворцов.

Продюсер рассказал, что причиной стресса оказался скандал вокруг наследства Пьера Нарцисса. Недавно стало известно, что артист оставил своему директору часть денег, однако его мама осталась недовольна этим решением. По признанию Дворцова, женщина обвинила его в спаивании сына в последние годы жизни.

«Это было, конечно, для меня, как для человека сильного в целом, неожиданно. Вчера мне позвонила мать Нарцисса, начала выяснять со мной отношения. Из-за того, что, как оказалось, Нарцисс завещал мне из 130 млн рублей какую-то часть, буквально в радиусе 20-30 млн рублей, естественно, она начала на меня просто орать. Говорила, что я никто, звать меня никак, что споил ее сына, убил его. Я вообще обалдел от такой информации. Собственно, она начала вновь обвинять супругу. Я Валерию начал защищать, а она сказала, что на меня в суд подаст», — рассказал продюсер.

Дворцов подчеркнул, что вопрос с наследством Нарцисса уже практически решен. Он поделился, что на днях он и родственники певца должны получить деньги.

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