Наследник «шоколадного зайца» учит русский язык для появления на сцене

Продюсер Дворцов: сын Пьера Нарцисса дебютирует с песней про шоколадного зайца
Личный архив Сергея Дворцова

Сын певца Пьера Нарцисса Андре Мбоа Нарцисс, который станет его наследником на российской сцене, сначала будет исполнять песни на французском языке. На данный момент он не знает русского языка, но уже начал его учить, сообщил музыкальный продюсер Сергей Дворцов Общественной Службе Новостей.

«У Андре есть переводчик, но сам он уже знает некоторые русские слова. Например, «привет» и «пока». Уже в конце мая он будет в Москве, мы запишем хит «Шоколадный заяц» в его исполнении», — поделился планами продюсер.

По его словам, Андре очень любит Россию и русский язык, а также обожает Москву и очень хочет посетить Красную площадь. Кроме того, в планах после приезда в РФ у нового «шоколадного зайца» — посещение ГУМа, куда он намерен сходить ради дегустации знаменитого мороженого.

В дальнейшем Андре будет выступать на двух языках – русском и французском. На сцену ради покорения российских слушателейон выйдет после «небольшой творческой раскачки», заключил Дворцов.

Напомним, Андре Мбоа Нарцисс – это камерунский футболист, внебрачный сын певца Пьера Нарцисса. Дворцов ранее отмечал, что он обладает «музыкальной генетикой отца», а также талантом и творческим складом характера.

По словам продюсера, еще до появления идеи возвращения образа «шоколадного зайца» футболист часто бывал в Москве и обсуждал такие перспективы в шутку. Однако спустя какое-то время эту мысль решили воплотить в реальность на фоне популярности экзотического певца, который в нулевые годы полюбился миллионам российских зрителей.

Ранее семья Пьера Нарцисса начала войну за его чайные плантации и дома.

 
