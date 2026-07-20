Ганвест стал долларовым миллионером за ночь благодаря ЧМ-2026

Рэпер Ганвест (настоящее имя Руслан Гоминов) стал долларовым миллионером за одну ночь благодаря победе Испании на ЧМ-2026. Об этом сообщило издание Super.

Ганвест поставил на победу испанцев 100 миллионов рублей, после добавил еще 10 миллионов рублей и заработал более 180 миллионов.

Он пошутил, что теперь может купить квартиру певицы Ларисы Долиной, которая оказалась в 2024 оказалась в центре мошеннического скандала и теперь продается за 200 миллионов рублей.

Финальный матч чемпионата мира — 2026 года завершился победой Испании над Аргентиной со счетом 1:0 в дополнительное время.

«Газета» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Чемпионат мира — 2026 стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Данный формат, принятый ФИФА, позволил расширить географию команд-участниц и добавил 40 дополнительных игр, доведя общее количество матчей до 104.

Ранее сборная Нидерландов получила приз за честную игру на ЧМ-2026.