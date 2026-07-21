Звезда «Холопа» Милош Бикович может лишиться бизнеса в России

Бизнес сербско-российского актера Милоша Биковича может быть ликвидирован в России из-за угрозы банкротства. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, ООО «Архангел студия», принадлежащее Милошу Биковичу, признано неплатежеспособным. Студия, созданная в России как аналог сербской Archangel Digital Studio, выпустила всего один фильм, который до сих пор не был представлен зрителям. За 2023 год убытки компании составили 500 тысяч рублей, и ее будущее находится под вопросом.

Однако финансовые дела самого актера выглядят более устойчивыми. В сентябре 2022 года Бикович приобрел апартаменты площадью 72 кв. м. в ЖК «Квартал апартаментов Match Point» в районе Филевский Парк, недалеко от «Москва-Сити». Квартира на 24 этаже обошлась ему примерно в 40 миллионов рублей.

Милош Бикович родился в Белграде, столице Сербии. Он стал известен российскому зрителю после роли в фильме «Холоп» (2019), который собрал в прокате три миллиарда рублей и долгое время занимал лидирующие позиции в российском рейтинге, пока его не обошла семейная комедия «Чебурашка». В 2024 году вышел сиквел «Холопа», а премьера третьей части запланирована на 12 июня 2026 года.

В феврале 2021 года Милош Бикович получил паспорт России.

Ранее Бикович заявил, что не жалеет о российском гражданстве. «Моя связь носит духовный характер», - подчеркнул он.