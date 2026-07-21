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Культура

Катя Лель раскрыла историю знакомства с новым бойфрендом: «Бог мне его дал!»

Певица Катя Лель призналась, что знала своего избранника еще в прошлых жизнях
СТС

Певица Катя Лель подтвердила в беседе с Popcake, что ее сердце несвободно, и раскрыла историю знакомства с избранником.

Звезда призналась, что их пути пересеклись еще до официального знакомства — в одном из священных мест за границей, где собираются люди со всего мира. В тот день Катя мельком увидела мужчину в светлой одежде и подумала: «Вот бы мне такого». Но познакомиться тогда не решилась.

Судьба свела их позже — уже во время общения выяснилось, что оба побывали в том самом месте в один и тот же день.

«Когда ты ждешь очень сильно появления человека в твоей жизни <...> и он ждет тебя такую же <...> вдруг бог тебе это дает», — поделилась артистка.

Лель уверена, что их связь неслучайна: они «прошли несколько воплощений вместе» и давно знают друг друга. Певица не раскрывает имя избранника, но намекает, что поклонники могут узнать его до конца года. Она также отрицает, что ее спутник — известная личность.

Дочка Кати Лель тоже еще не знакома с ее возлюбленным, но это должно произойти скоро. Певица объяснила, что поначалу наследница ревновала ее к мужчине, но мать смогла поговорить с ней.

Ранее Катя Лель рассказала о своем отношении к деньгам «По-любому потрачу».

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