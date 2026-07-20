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Культура

Умер исполнитель хита к американскому ситкому «Добрые времена»

В США в возрасте 79 лет умер исполнитель песни Swing Your Daddy Джим Гилстрап
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Американский музыкант, исполнитель песни Swing Your Daddy Джим Гилстрап умер в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на его семью.

Отмечается, что музыкант умер в субботу, 18 июля, по естественным причинам.

По информации TMZ, Гилстрап выступал более 50 лет и был известен как сессионный вокалист, сотрудничавший с 25-кратным лауреатом премии «Грэмми» Стиви Уандером. Он в том числе приложил руку к созданию песни You Are the Sunshine of My Life, которая была номинирована на «Грэмми» за лучшее мужское вокальное поп-исполнение.

Кроме того, Гилстрап известен в США как исполнитель песни к американскому ситкому 1970-х «Добрые времена». Среди его хитов — песни Swing Your Daddy и I'm on Fire.

До этого умер солист и сооснователь диско-группы Village People, исполнитель любимой песни президента США Дональда Трампа «Y.M.C.A.» Виктор Уиллис. Утверждается, что 75-летний Уиллис скончался 30 июня после непродолжительной, но тяжелой болезни. Супруга певца Карен Хафф-Уиллис подтвердила информацию о том, что причиной смерти стала агрессивная болезнь.

Ранее умер звезда «Гарри Поттера».

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