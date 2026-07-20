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Культура

Ида Галич сыграет в новом фильме «Кот в сапогах»

Стартовали съемки фильма Фильм «Кот в сапогах.Новые приключения»
Art Pictures Distribution

Началось производство нового семейного фильма «Кот в сапогах.Новые приключения». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Art Pictures Distribution.

В центре сюжета — Андрей, который решает осуществить свою давнюю мечту: поставить грандиозный мюзикл с участием талантливых детей. Но не все в городе разделяют его энтузиазм. На помощь главному герою приходит неожиданный союзник — наглый и обаятельный Кот в сапогах.

В отличие от традиционных экранизаций, фильм «Кот в сапогах. Новые приключения» переносит сказочного героя в современный мир. Здесь Кот — не просто волшебный помощник, а самостоятельный, харизматичный и прагматичный персонаж. Его появление становится отправной точкой для цепи событий, меняющих жизни людей. Картина сочетает элементы сказки, семейного кино и разнообразную музыкальную палитру.

В фильме снимутся Ида Галич, Павел Деревянко, Александр Метелкин, Артем Сарибеков, Ольга Сухарева, Макар Полевой, и другие. Режиссер — Ирина Обидова. Съемки пройдут летом-осенью 2026 года. Релиз назначен на 2027 год.

Ида Галич поделилась мечтой о роли в кино.

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