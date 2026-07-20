Ида Галич объяснила, как артистам справиться с хейтом в свой адрес

Блогер и телеведущая Ида Галич посоветовала, кто только начинает набирать популярность, быть готовыми к критике в свой адрес. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам Галич, набирающим популярность артистам важно понимать, что они всегда будут получать не только приятные, но и негативные комментарии в свою сторону.

«Есть очень классное словосочетание, которое мы с моим педагогом по нейропрограммированию продвигаем в массы, — называется это «налог на популярность». У всего есть плюсы и минусы. Всем не понравишься и всем не угодишь», — поделилась телеведущая.

Знаменитость подчеркнула, что самые отчаянные, злые и вредные комментарии в основном пишут несчастные люди, которым не хватает любви. По мнению Галич, счастливый человек, у которого есть любимая работа, дети и родители, никогда не будут указывать на недостатки артистов.

До этого Ида Галич поделилась, что давно мечтала исполнить роль злой героини. По словам блогера, теперь ее мечта сбылась. Сейчас она работает над проектом, в котором сыграла антагонистку в фильме-сказке. Однако сейчас знаменитость не может раскрывать какую-либо информацию о картине.

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