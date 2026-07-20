Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Культура

Ида Галич объяснила, как артистам справиться с хейтом в свой адрес

Телеведущая Галич заявила, что негативные комментарии пишут несчастные люди
Bulkin Sergey/Global Look Press

Блогер и телеведущая Ида Галич посоветовала, кто только начинает набирать популярность, быть готовыми к критике в свой адрес. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

По словам Галич, набирающим популярность артистам важно понимать, что они всегда будут получать не только приятные, но и негативные комментарии в свою сторону.

«Есть очень классное словосочетание, которое мы с моим педагогом по нейропрограммированию продвигаем в массы, — называется это «налог на популярность». У всего есть плюсы и минусы. Всем не понравишься и всем не угодишь», — поделилась телеведущая.

Знаменитость подчеркнула, что самые отчаянные, злые и вредные комментарии в основном пишут несчастные люди, которым не хватает любви. По мнению Галич, счастливый человек, у которого есть любимая работа, дети и родители, никогда не будут указывать на недостатки артистов.

До этого Ида Галич поделилась, что давно мечтала исполнить роль злой героини. По словам блогера, теперь ее мечта сбылась. Сейчас она работает над проектом, в котором сыграла антагонистку в фильме-сказке. Однако сейчас знаменитость не может раскрывать какую-либо информацию о картине.

Ранее Ида Галич рассказала о вкусе своего свадебного торта стоимостью миллион рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!