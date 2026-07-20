Dior зарегистрировал новый товарный знак в РФ

Французский бренд Dior 15 июля зарегистрировал в Роспатенте новый товарный знак, сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

«Компания Christian Dior Couture, отвечающая внутри модного дома за производство и реализацию женских и мужских кутюрных коллекций одежды, обуви и аксессуаров, 15 июля зарегистрировала в Роспатенте изобразительный товарный знак, который является сокращением названия бренда Christian Dior», — сообщили там.

В марте 2022 года владельцы бутиков Dior приняли решение приостановить работу своих магазинов в России. К 2023 году у бренда осталось 9 объектов, в 2024 году их число сократилось до 4-х точек в Москве, но в том же году и они были полностью закрыты. В марте 2026 года стало известно, что российское юридическое лицо бренда рассчитывает к 2028 году возобновить работу двух своих флагманов — в Столешниковом переулке и в ГУМе, заявили в Rusprofile.

Российское юрлицо Dior было основано в апреле 2006 года. Как сообщили в сервисе, выручка компании составила 592 тыс. рублей в 2025 году (58,4 млн рублей в 2024 году), а прибыль с 2022 года остается минусовой — в этом году убыток уменьшился с 1,5 млрд до 120 млн рублей.

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