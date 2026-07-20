52-летняя Мел Си последней из Spice Girls вышла замуж

Британская певица Мелани Чисхолм (Мел Си) последней из группы Spice Girls вышла замуж. Об этом сообщает Vogue.

По словам ее экс-коллеги по группе и дизайнера Виктории Бекхэм, свадебная церемония прошла в Австралии. 52-летняя артистка и ее супруг-манекенщик Крис Дингуолл поженились в крупнейшем городе страны Сиднее.

«Я просто ужинала с Мелани и спросила ее, что она замышляет. И она как бы невзначай сообщила что через два дня уезжает в Австралию и выходит замуж!» — вспоминает Бекхэм.

Для церемонии Бекхэм поделилась с подругой кружевным платьем на бретелях — платье, которое сшили для свадьбы, не подошло певице, и времени перешить его не было.

Для более масштабного торжества в Англии, прошедшего 18 июля, Бекхэм создала для Мел Си другое похожее платье. На торжественном мероприятии присутствовали их коллеги по группе — Джерри Хорнер, Мелани Браун и Эмма Бантон.

Мелани Чисхолм познакомилась с Крисом Дингуоллом в приложении для знакомств. В ноябре 2023 года они впервые встретились, после чего Мел Си изменила своей клятве никогда не выходить замуж и приняла предложение руки и сердца.

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