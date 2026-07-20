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Культура

Любовь Аксенова рассказала, стыдно ли ей за роль порноактрисы

Актриса Аксенова похвалила свои раскритикованные роли в «Глубже!» и «Нюрнберге»
Кадр из видео/Осторожно: Собчак/YouTube

Российская актриса Любовь Аксенова похвалила свои роли в фильмах «Глубже!» и «Нюрнберг», раскритикованные кинообозревателями. Новое интервью с артисткой опубликовано на канале «Осторожно, Собчак».

Собчак спросила, стыдно ли ей за роль порноактрисы в фильме Михаила Сегала «Глубже!» (2020).

«Мне нравится», — улыбнулась Аксенова.

Кроме того, журналистка поинтересовалась, почему, на взгляд актрисы, критики разнесли картину Николая Лебедева «Нюрнберг» (2023).

«Не в их вкусе и не подходит под их понимание, каким должно быть кино. Может быть, это кажется чересчур простым и банальным. <...> Тебе такое не нравится, а мне ок, мне подходит», — заявила Аксенова.

Любовь Аксенова стала известна после выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», в котором она исполнила роль Юлии Пчелкиной. В ее фильмографии более 70 работ. Она играла в таких проектах, как «Без меня», «Бывшие. Happy end», «Преступление и наказание», «Нюрнберг», «Настя, соберись!», «Мятеж», «Содержанки», «Бывшие», «Мажор».

Ранее Аксенова подробно рассказала о пережитых в 17 лет домогательствах.

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