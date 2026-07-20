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Культура

Известный рэпер изнасиловал и покусал поклонницу

Австралийке пришлось ставить прививку от столбняка после укусов рэпера Yung Filly
Zac Goodwin - PA Images/Getty Images

В Австралии начался судебный процесс над британским рэпером Yung Filly (настоящее имя Андрес Фелипе Валенсия Барьентос), обвиняемым в насилии над 20-летней поклонницей. Об этом пишет Metro.

30-летнему музыканту предъявили обвинения в изнасиловании, нападении с причинением телесных повреждений и в препятствовании дыханию. Виновным Yung Filly себя не признает.

На суде прокурор рассказала, что в сентябре 2024 года пострадавшая австралийка добровольно согласилась на секс с Барьентосом, однако встреча пошла не по ее плану.

По словам девушки, перед концертом она записала обращенное к рэперу видео, а после выступления ее пригласили в VIP-зал. Девушка дала согласие на эту встречу и познакомилась с артистом.

Оставшись наедине с пострадавшей, рэпер начал кусать ее. На просьбы остановиться Барьентос якобы приказал ей замолчать, дал пощечину и укусил еще сильнее, оставив рану на груди. После этого он, продолжила читать показания девушки прокурор, начал душить пострадавшую и унижать ее, а после изнасиловал несколько раз, в том числе анально, прежде чем заказать бургер в номер.

Когда пострадавшая уходила, рэпер, согласно показаниям, сказал охраннику, что она «не очень хороша в постели», после чего схватил ее за грудь и попросил оценить ее фигуру.

На следующий день девушка сообщила о случившемся в полицию. В 2025 году Yung Filly арестовали.

Ранее рэперу Пи Дидди сократили срок почти на месяц.

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