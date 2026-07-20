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Культура

Адвокат Полины Лурье вышла на связь после новостей о продаже бывшей квартиры Долиной

Адвокат Лурье Свириденко отказалась комментировать новости о продаже ее квартиры
РИА Новости

Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко отреагировала на новости о продаже бывшей квартиры Ларисы Долиной. В разговоре с «Газетой.Ru» юрист отметила, что не дает комментариев на эту тему.

«Не комментируем это. Всего доброго», — кратко ответила Свириденко, услышав вопрос о продаже квартиры.

По данным Mash, Лурье решила продать недвижимость, за которую год судилась с Ларисой Долиной. От квартиры в Хамовниках певица избавилась, став жертвой мошенников. Когда о схеме злоумышленников стало известно, артистка захотела вернуть жилье, однако у него на тот момент появилась новая хозяйка.

За звездную недвижимость Лурье заплатила 112 млн рублей. Теперь же, по информации источника, она хочет выручить с продажи 200 млн рублей. Сообщалось, что новая владелица квартиры Долиной так и не переехала в нее, но заказывала дизайн-проект и готовилась к ремонту. Однако работы так и не начались.

После истории Долиной в 2025 году широкую известность получила схема, по которой собственники сначала продавали квартиры, а затем возвращали их через суд, ссылаясь на мошенников. Это явление получило название «эффект Долиной».

Ранее Верховный суд после «дела Долиной» утвердил подходы к оспариванию сделок с жильем.

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