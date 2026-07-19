Басистка и вокалистка американской рок-группы L7 Дженнифер Финч скончалась в возрасте 59 лет. Об этом сообщил музыкальный коллектив в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С огромной скорбью в сердце мы сообщаем, что сегодня ушла из жизни наша любимая коллега по группе, подруга и верная соратница по бунтарству Дженнифер Финч. У нее была долгая и смелая борьба с раком мозга», — говорится в посте.

Дженнифер Финч родилась 5 августа 1966 года в Лос-Анджелесе. В 1967 году ее удочерили инженер-авиаконструктор Роберт Эдвард Финч и его супруга Сандра Джейкобсон. В 1974 году пара развелась. Будущая басистка отмечала, что поддержка приемного отца сыграла решающую роль в ее творческом развитии.

Финч присоединилась к L7 в 1986 году. Вместе с коллективом она записала четыре студийных альбома, в том числе Bricks Are Heavy в 1992 году. В 1996 году басистка покинула состав, сославшись на проблемы со здоровьем и деньгами, а также горечью из-за потери отца. Она вернулась в группу в 2014 году после воссоединения коллектива.

Ранее в Петербурге умер знаток рок-музыки, журналист Андрей Бурлака.