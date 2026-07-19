Донцова рассказала, как поддерживает форму: «Очень жесткий фитнес»

Писательница Дарья Донцова рассказала Super, что поддерживает фигуру с помощью фитнеса.

Донцова занимается физической активностью три раза в неделю.

«Очень жесткий фитнес. Потому что в 74 года волей-неволей может расползтись в разные стороны, и ее надо держать», — поделилась автор детективов.

Помимо фитнеса, Донцова старается ограничивать себя в еде. Она отказалась от сладкого и выпечки. Писательница уточнила, что разрешает себе есть кондитерские изделия, но не хочет их. Как пояснила знаменитость, она отвыкла таким питаться.

«Любое что-то хорошее держится на дисциплине», — заключила писательница.

В августе 2024 года Донцова объяснила, почему осталась в России несмотря на то, что может работать за рубежом.

«Я могу писать в любой точке мира. Если я здесь и никуда не улетела, это и есть ответ на ваш вопрос. И я хорошо понимаю: куда бы ты ни уехал, факта того, что ты родился в России, никто не отменит», — сказала она.

Отъезд из России Донцова сравнила с оставлением матери.

Ранее фитнес-тренер объяснил, сколько шагов в день нужно для здоровья.